Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на поставку ЗРС С-400

Россия и Саудовская Аравия в 2017 году подписали контракт на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

«В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», - цитирует РИА Новости представителя организации.

С-400 является системой большой и средней дальности, созданной для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. «Триумф» может сбивать цели на высотах от 30 километров до 5 метров.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.