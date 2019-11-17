Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на поставку ЗРС С-400
Документ был подписан еще в 2017 году, а в настоящее время страны обсуждают условия его реализации и вступления в силу, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
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Россия и Саудовская Аравия в 2017 году подписали контракт на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
«В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», - цитирует РИА Новости представителя организации.
С-400 является системой большой и средней дальности, созданной для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. «Триумф» может сбивать цели на высотах от 30 километров до 5 метров.
Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.