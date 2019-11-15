США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Пентагон и Госдеп предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей Су-35 у России. Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили совместное письмо министру обороны и военной промышленности Египта Мухаммеду Заки.

«Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности», - пишет The Wall Street Journal.

Помпео и Эспер попросили Каир отменить сделку по покупке Су-35. Данная просьба прозвучала в адрес Каира после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Каир, где обсуждалось военное сотрудничество стран.

В марте 2019 года Россия и Египет заключили контракт на поставку российских истребителей Су-35. Сумма контрактов составляет порядка двух миллиардов долларов.

Это не первый случай, когда Вашингтон угрожает санкциями Египту из-за российских истребителей. Спустя месяц после подписания контракта Трамп напомнил Египту о законе «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).