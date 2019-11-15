Дизайн-центр технополиса «Эра» представил первые разработки

Дизайн-центр военного инновационного технополиса «Эра», где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, представил первому замминистра обороны России Руслану Цаликову и замминистра обороны генералу армии Павлу Попову, а также научному руководителю технополиса «ЭРА» Михаилу Ковальчуку первые итоги работ.

«Это не просто дежурная поездка посмотреть этапы строительства, а поручение министра обороны посмотреть первые результаты деятельности», - сказал Цаликов.

По его словам, уже есть не только что показать, но и внедрить.

«"Эра" начала давать продукцию», - констатировал первый замминистра обороны.

В частности, первому замглавы военного ведомства показали отечественную разработку «Радиочастотная маркировка», которая позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер. Сейчас она проходит апробацию в технополисе, уточнил руководитель лаборатории ПАО «Микрон» (ГК «Элемент») Василий Волосов.

«Здесь мы проводим апробацию, то есть мы проверяем работу готовых систем», - отметил он.

Волосов пояснил, что подобные полностью отечественные системы впервые представлены в России.

Также специалисты «Эры» представили разработки в области робототехники, программного обеспечения, микроэлектроники, биотехнических систем и технологий.

В том числе первому замминистра обороны представили проект по выявлению генетических нарушений в геноме человека.

Технополис «Эра» создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.