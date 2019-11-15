Авиация ЦВО получит два обновленных МиГ-31БМ до конца года

Авиация Центрального военного округа до конца года получит два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе заводского ремонта с модернизацией обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности», - уточняется в сообщении.

МиГ-31 - самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

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