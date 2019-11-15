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Десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» отправлен на ремонт

Александр Пешков
15:24 15.11.2019
Десантный корабль проекта 12322 «Мордовия» - самый большой на воздушной подушке в мире.
Десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» отправлен на ремонт
© Фото: Минобороны РФ

На корабле будет проведен ремонт оборудования воздушных винтов, топливных цистерн и днища корабля, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«Специалистами завода проводится ремонт оборудования воздушных винтов, топливных цистерн и днища МДКВП. Так же кораблестроителям предстоит установить новое гибкое ограждение, так называемую «юбку» десантного корабля, под которой и создается воздушная подушка», - говорится в сообщении БФ.

В нем также отмечено, что в мае текущего года на заводе прошел ремонт второй корабль проекта - «Евгений Кочешков». В частности, на заводе был выполнен объем работ по ремонту движительной установки корабля, проведены работы на корпусе, отремонтировано резиновое ограждение.

Десантный корабль проекта 12322 «Зубр» - советский малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП), военное судно на воздушной подушке. Самый большой корабль на воздушной подушке в мире. Способен передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.

В составе ВМФ России находятся два корабля проекта: МДК-50 «Евгений Кочешков» и МДК-94 «Мордовия».

Ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что Хабаровский судостроительный завод получил заказ от Минобороны на создание кораблей на воздушной подушке. Объем заказа - десятки десантных катеров и кораблей проектов «Зубр» и «Мурена», их поставят в вооруженные силы до 2027 года.

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