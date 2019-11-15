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«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год

Андрей Аркадьев
13:18 15.11.2019
Холдинг закрыл обязательства по поставкам ключевых для Министерства обороны России изделий, среди которых и автомат АК-12.
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год
© Фото: Kalashnikov Media

Концерн «Калашников» досрочно завершил исполнение государственного оборонного заказа за текущий год по изделиям для российского военного ведомства, среди которых новейший автомат АК-12.

Холдинг приступил к выполнения гособоронзаказа 2020 года, заявил генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года», - приводит его слова пресс-служба концерна.

АК-12 - автомат производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник»

Группа компаний «Калашников» - холдинг, который производит боевое автоматическое и снайперское оружие, управляемые артиллерийские снаряды и высокоточное оружие. Предприятия также выпускают специализированные комплексы военного и гражданского назначения.

Продукция производится под тремя продуктовыми оружейными брендами: «Калашников» - боевое и гражданское оружие, «Байкал» - охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» - спортивное оружие.

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