На острове Врангеля задействовали РЛС «Сопка-2»

На арктических учениях радиотехнических войск была применена РЛС «Сопка-2», расположенная на Острове Врангеля. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«К учениям были привлечены военнослужащие радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля. Поиск, обнаружение и распознавание целей было осуществлено с применением современного трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2"», - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что все цели обнаружены и взяты на сопровождение с передачей полученных данных на командный пункт ПВО округа.

Предыдущие учения с применением данной РЛС проходили в мае текущего года. Тогда сообщалось, что в ходе учений отрабатывалось обнаружение в том числе самолетов, построенных с применением стелс-технологий.