В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

В России создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования. В том числе его можно будет установить и в вагоне поезда. Об этом рассказал генеральный конструктор «Московского института теплотехники» Юрий Соломонов.

«Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного», - отметил он.

Специалист пояснил в интервью журналу «Национальная оборона», что ракеты для каждого из комплексов едины.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.