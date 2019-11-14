В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
Боевой железнодорожный ракетный комплекс внешне выглядит как обычный состав, но вместо груза он несет баллистические ракеты.
© Фото: Минобороны России
В России создали унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для разных типов базирования. В том числе его можно будет установить и в вагоне поезда. Об этом рассказал генеральный конструктор «Московского института теплотехники» Юрий Соломонов.
«Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного», - отметил он.
Специалист пояснил в интервью журналу «Национальная оборона», что ракеты для каждого из комплексов едины.
PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.