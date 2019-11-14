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Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы

Андрей Аркадьев
13:23 14.11.2019
Количество оружия на их борту будет зависеть от толщины льда в районе применения, заявил советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.
Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы
© Фото: admship.ru

В арктическом регионе могут появиться российские ледоколы с вооружением на борту. Об этом сообщил советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.

«Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы», - приводит ТАСС его слова.

Ледоколы создают для Военно-Морского флота России. Количество оружия на борту кораблей будет находиться в обратной пропорциональной зависимости от толщины льда в тех арктических регионах, куда направят ледоколы.

«Где лед тонкий - больше оружия, где тяжелые льды - наоборот», - отметил Поляков.

Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола. Его разработкой занималось Центральное конструкторское бюро «Алмаз». Как заявлял ранее начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич, всего Военно-Морскому Флоту будет передано два таких корабля.

В конце октября в Санкт-Петербурге «Иван Папанин» спустили на воду. Церемония состоялась в бассейне завода «Адмиралтейские верфи». Ледокол, названный в честь советского исследователя Арктики, будет проводить работы в суровых северных широтах. У него сверхмощный корпус и современное вооружение на борту, в частности имеются зенитный ракетный комплекс и артиллерийская установка.

Закладка второго серийного патрульного корабля проекта 23550 «Николай Зубов» запланирована до конца года. Об этом в начале ноября сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

Корабли данного проекта имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр» и универсальную пушку А-190.

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