Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.

«В соединение поступила последняя партия из 26 боевых машин, которые прошли модернизацию на заводе ОАО "Омсктрансмаш"», - сообщили на флоте.

Также в пресс-службе подчеркнули, что личный состав танкового батальона приступит к новому периоду обучения уже на новых танках.

Т-80 - первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

Вооружен 125-мм гладкоствольной, стабилизированной в двух плоскостях пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, 12,7-мм зенитным пулеметным комплексом «Утес», комплексом защиты от управляемого вооружения и системой пуска дымовых гранат «Туча». Также Т-80 оснащен приборами ночного видения.