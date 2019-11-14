Вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на выставке Dubai Airshow-2019

Новый средний многоцелевой вертолет Ми-38 впервые покажут за рубежом. Премьера состоится на международном авиасалоне Dubai Airshow-2019, который пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.

Винтокрылая машина будет представлена на стенде выставки, также иностранные делегации смогут увидеть ее во время демонстрационного полета, сообщается в пресс-релизе холдинга «Вертолеты России». Отмечается, что интерьер Ми-38 разрабатывался с учетом современных технических решений в области безопасности и комфорта.

«Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их "задним" расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины», - говорится в сообщении.

Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и способен применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающей неотложки, для полетов над сушей и акваториями.

Как рассказал в интервью «Звезде» руководитель программы Ми-38 Александр Ахромеев, Ми-38 будет иметь самые разные варианты использования, начиная с пассажирских перевозок, перевозок вахтовиков и заканчивая грузовыми рейсами и поисково-спасательными работами. Речь идет о грузах более пяти тонн, в том числе габаритных - на внешней подвеске.

Дальность полета Ми-38 в транспортной конфигурации - до тысячи километров, максимальная взлетная масса - 15,6 тонны. Серийное производство вертолета осуществляется на Казанском вертолетном заводе.