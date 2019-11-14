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Минобороны получит шесть транспортников Ил-76МД-90А в следующем году

Александр Пешков
10:24 14.11.2019
В будущем планируется увеличить темп выпуска самолетов до 18 в год.
Минобороны получит шесть транспортников Ил-76МД-90А в следующем году
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина передаст Министерству обороны РФ шесть транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Юрия Грудинина.

«На следующий год берем повышенные обязательства по выпуску шести самолетов, при этом производственные мощности позволят выпускать до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год», - сказал Грудинин.

Ранее сообщалось, что на летно-испытательной станции АО «Авиастар-СП» завершены наземные испытания летного образца самолета Ил-76МД-90А после выполнения плановых доработок до требований ТТЗ Минобороны России.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

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