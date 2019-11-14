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В Таджикистане заступят на дежурство расчеты С-300

Андрей Аркадьев
10:24 14.11.2019
Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане в октябре.
В Таджикистане заступят на дежурство расчеты С-300
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Зенитные ракетные системы С-300, поступившие в прошлом месяце на вооружение 201-й военной базы в Таджикистане, встанут на опытно-боевое дежурство в декабре. Об этом в четверг сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

«В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября», - отметил он.

В пресс-службе напомнили, что дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС привезли в октябре с арсенала хранения ЦВО в Поволжье. В состав дивизиона входят 30 единиц техники, в том числе командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.

ЗРС С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство с 1979 года.

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

Может обнаруживать цели на удалении свыше 300 километров. Время развертывания с марша - около 5 мин. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

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