Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вывели из сухого дока

Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» выведен из сухого дока АО «Центра судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке и поставлен к достроечному пирсу предприятия. Об этом сообщил «Звезде» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«В период докования проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и завершены фундаменты под принципиально новое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений», - отметил Воскресенский.

Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия.

«Параллельно с доковым ремонтом продолжался средний ремонт фрегата. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля», - добавили в пресс-службе ВВО.

После выхода из сухого дока корабль продолжают готовить к выходу в море для прохождения первых испытаний главной энергетической установки.