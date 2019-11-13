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Экспортную версию истребителя Су-57 покажут в Дубае

Андрей Аркадьев
18:08 13.11.2019
В рамках выставки будут также представлены средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М».
Экспортную версию истребителя Су-57 покажут в Дубае
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Макет новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э покажут на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, которая пройдет в столице Арабских Эмиратов с 17 по 21 ноября.

В павильоне с российской техникой будут представлены новинки отечественной оборонки. В частности, зрители смогут увидеть ударный вертолет Ми-28НЭ и гражданский транспортный вертолет Ми-171Ш.

Кроме авиации будут представлены средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», сообщается на сайте «Рособоронэкспорта». Госкомпания планирует презентовать на выставке новую радиолокационную станцию «Сула», предназначенную для наблюдения за космическими объектами.

Помимо хорошо известных систем противовоздушной обороны, выпускаемых в России, посетителям Dubai Airshow предложат технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы «Сапсан-Бекас», «Купол-ПРО», «Пищаль-ПРО».

Также иностранные гости смогут увидеть на выставке российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» и «Викинг», вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, «Ансат», самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32, а также натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

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