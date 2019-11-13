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Первая партия российских истребителей Су-30СМ поступила в Белоруссию

Андрей Аркадьев
16:08 13.11.2019
Всего Белоруссия ожидает 12 самолетов Су-30СМ, четыре из которых должны поступить в 2019 году.
Первая партия российских истребителей Су-30СМ поступила в Белоруссию
© Фото: mil.by

Два двухместных многоцелевых истребителя поколения 4+ Су-30СМ приземлились на аэродроме 61-й истребительной авиабазы в Барановичах Брестской области. Самолеты поступили в рамках контракта, который Министерство обороны Белоруссии заключило с корпорацией «Иркут».

В военном ведомстве соседнего государства сообщили, что купленные истребители повысят боевой потенциал белорусской армии, поскольку они способны прикрывать войска и объекты от ударов с воздуха, патрулировать воздушное пространство, обнаруживать и уничтожать цели на земле и в воздухе.

© mil.by

Контракт Министерства обороны Белоруссии с российской научно-производственной корпорацией рассчитан на покупку 12 Су-30СМ. В этом году Минск должен принять четыре истребителя.

Двухместный истребитель Су-30СМ - модификация самолета Су-30 для российских ВКС. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство.

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