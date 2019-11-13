Корвет «Гремящий» выйдет на испытания в Белом море
Корабль прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения государственных испытаний.
© Фото: Минобороны РФ
В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения государственных испытаний прибыл головной корвет проекта 20385, построенный на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Северного флота.
В сообщении подчеркнуто, что корвет перешел из Балтийского моря в Белое в сложных гидрометеорологических условиях.
Поисково-спасательное обеспечение перехода корабля в северных морях провели экипажи спасательного буксира «Николай Чикер» и силы Беломорской военно-морской базы, которые также обеспечат испытания корвета в Белом море.