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Легковушку испытали ударной волной взрыва: замедленная съемка

Александр Пешков
17:03 13.11.2019
Эксперимент проходил в ударной трубе диаметром 5 метров, которая предназначена для испытаний военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном 12 ЦНИИ Минобороны РФ, съемочная группа телеканала «Звезда» проверила, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него взрывной волны, которая эквивалентна той, что возникает при ядерном взрыве. 

На кадрах видно, что легковой гражданский автомобиль, в отличие от военной техники, превратился в груду искареженного металла. И если бы внутри были люди, вряд ли им удалось бы выжить. 

Испытания на устойчивость к воздействию воздушной ударной волны взрыва прошли также пункт управления роботами комплекса «Кунгас» и БМП-2 с новейшим боевым модулем «Бережок».

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.

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