Легковушку испытали ударной волной взрыва: замедленная съемка

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном 12 ЦНИИ Минобороны РФ, съемочная группа телеканала «Звезда» проверила, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него взрывной волны, которая эквивалентна той, что возникает при ядерном взрыве.

На кадрах видно, что легковой гражданский автомобиль, в отличие от военной техники, превратился в груду искареженного металла. И если бы внутри были люди, вряд ли им удалось бы выжить.

Испытания на устойчивость к воздействию воздушной ударной волны взрыва прошли также пункт управления роботами комплекса «Кунгас» и БМП-2 с новейшим боевым модулем «Бережок».

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.