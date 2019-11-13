На параде Победы могут представить огнеметную ТОС-2

На параде Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне может быть представлена тяжелая огнеметная система ТОС-2. Об этом сообщил начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади», - сказал Кириллов.

Он отметил, что в 2019 году войска РХБ защиты получат 350 единиц специальной техники, в том числе термодымовые машины и комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием.

Главной задачей системы ТОС-1А является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. По сравнению с ТОС-1 «Буратино», количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24.