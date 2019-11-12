Летчик рассказал о преимуществах Су-35 над F-15 и Су-27

Истребитель Су-35 обладает более совершенной аэродинамикой, получил новую авионику и возможность дозаправки в воздухе. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ветеран пилотажной группы «Русские витязи», заслуженный военный летчик РФ, Начальник ЦПАТ до 1998 года, генерал-лейтенант авиации Виктор Бычков.

«Теперь мы можем сопровождать "стратегов" и в Японском море. С дозаправкой в воздухе это [дальность полета - прим. ред] будет более восьми тысяч километров», - рассказал Бычков.

Он также отметил, что в сравнении с истребителем Су-27 самолет получил новую «стеклянную кабину», что упростило работу летчика.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».