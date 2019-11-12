Новейшие Су-35 для «Русских витязей» прибыли в Кубинку

Партия новых одноместных многофункциональных истребителей Су-35С поступила на вооружение эскадрильи пилотажной группы «Русские витязи».

Самолеты были получены на аэродроме авиазавода в Комсомольске-на-Амуре и совершили перелет в подмосковную Кубинку. Кадры прибытия истребителей публикует «Звезда».

Ранее экипажи авиагруппы «Русские Витязи» прошли переучивание на новый тип авиационной техники на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27; модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».