«Русские витязи» опробовали новейшие Су-35С: кадры контрольного облета

Телеканал «Звезда» публикует кадры контрольного облета летчиками пилотажной группы «Русские витязи» истребителей Су-35.

Инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого были проверены качество сборки и работа всех систем и механизмов на земле.

В завершении приемки партии самолетов Су-35С, летный состав пилотажной группы провели контрольный облет авиационной техники, после чего выполнили доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке.

Ранее экипажи авиагруппы «Русские Витязи» прошли переучивание на новый тип авиационной техники на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в г. Липецк.

В 2016 году на вооружении авиагруппы «Русские Витязи» поступили истребители Су-30см.

После поставки новых самолетов Су-35с экипажи «Русских Витязей» продолжат эксплуатировать все типы авиационной техники, стоящей на вооружении эскадрильи.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.