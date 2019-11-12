На летно-испытательной станции АО «Авиастар-СП» завершены наземные испытания летного образца самолета Ил-76МД-90А после выполнения плановых доработок до требований ТТЗ Минобороны России, сообщили в пресс-службе предприятия.

«В частности, на воздушном судне завершена проверка модернизированной топливной системы и герметичности топливных баков», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что испытания топливной системы прошли успешно.

© АО «Авиастар-СП» Завершены испытания летного образца транспортного самолета Ил-76МД-90А

Кроме того, в рамках наземных отработок специалистами предприятия впервые проводилась загрузка на самолет выливного авиационного прибора (ВАП-2), который предназначен для тушения пожаров с борта самолета.

В данный момент воздушное судно готово к передаче в ПАО «Ил» для продолжения программы летных испытаний.