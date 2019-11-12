Заключительная в текущем году партия «Торнадо-Г» поступила в войска

Заключительная партия реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» поступила в войска в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба РТ-Капитал (входит в Ростех).

«"ЗАО "Специальное конструкторское бюро", входит в группу предприятий "Мотовилихинские заводы" (входит в периметр госкорпорации "Ростех"), отправило заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" подразделениям Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа», - говорится в сообщении.

9К51М «Торнадо-Г» - российская модернизированная реактивная система залпового огня. Основное отличие от своего предшественника РСЗО 9К51 «Град» заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.

Ранее главный конструктор НПО «Сплав» Борис Белобрагин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о преимуществах данной системы.