Эсминец «Лидер» могут усилить керамической броней

Разработчики планируют оснастить эскадренные миноносцы проекта 23560 (шифр «Лидер») дополнительной защитой. Предлагается обезопасить корабль керамической броней, сообщил представитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Шапошников.

«Даны предложения по системе рациональной конструктивной защиты разрабатываемого корабля», - приводит ТАСС его слова.

Шапошников уточнил, что, помимо броневой керамики, конструкторы предлагают использовать специальные тканевые материалы.

Керамическая броня обладает меньшим весом в сравнении со стальной, одновременно с этим она не уступает в прочности стали и в чем-то даже превосходит ее. По словам специалиста, при изготовлении защиты на основе керамических бронеэлементов используются клеевые композиции, благодаря чему броня может деформироваться при попадании, но при этом выдерживает удар.

В феврале сообщалось, что к началу 2020-х годов в России могут появиться два перспективных атомных эсминца дальней морской зоны проекта 23560 «Лидер». Корабли вбирают в себя все новейшие разработки, а также перспективные виды вооружений и технологий, каждый из них способен нести на себе более сотни высокоточных ракет.

Оба эсминца планируют спустить на воду к концу 2020-х годов. Наибольшая длина кораблей будет составлять 230 метров, а водоизмещение - до 19 тысяч тонн.