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АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Вадим Иванов
08:37 11.11.2019
Такое заявление сделал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. Речь, по его словам, идет об автомате в калибре 5,56х45.
АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
© Фото: Kalashnikov Media

Автомат нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта Североатлантического альянса. Такое заявление сделал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев, уточнивший, что на это оружие уже есть соответствующий заказ.

«У нас есть экспортный заказ на автомат 7,62х51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО», - сказал он в интервью РИА Новости.

Говоря об основной версии данного автомата, Уржумцев напомнил, что их сейчас две - в калибрах 5,45 и 7,62.

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