Главком ВМФ рассказал, на что способны новейшие подлодки «Уфа» и «Магадан»

Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» заложили сегодня в Санкт-Петербурге. Церемония проходила в торжественной обстановке на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи».

Закладка сразу двух субмарин связана с тем, что они будут сдаваться в один год, сообщил генеральный директор завода Александр Бузаков. Он отметил, что в истории «Адмиралтейских верфей» уже были случаи, когда закладывались сразу два корабля.

«Эти две лодки будут сданы в 2021 году, до 25 ноября 2021 года», - рассказал он «Звезде».

В свою очередь главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что субмарина проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» сейчас проходит испытания и в ближайшее время будет принята на вооружение Тихоокеанского флота.

«Вот эти две лодки ("Уфа" и "Магадан") будут приняты. Ну и, я надеюсь, время идет, лодки совершенствуются. Эти лодки - носитель современного высокоточного оружия, самые современные из неатомных подводных лодок. За ними будущее», - добавил главком.

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подлодок, они считаются малошумными в сравнении с иностранными аналогами. Огромные корабли имеют, по словам разработчиков, более высокую боевую эффективность, чем их предшественники.

Скорость подводного хода субмарин составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около четырех тысяч тонн. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».