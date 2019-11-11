«Калашников» создаст малогабаритные автоматы для самообороны
По словам главного конструктора концерна, автоматы разрабатываются в двух калибрах.
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В концерне «Калашников» занимаются созданием малогабаритных автоматов, предназначенных для самообороны. Об этом заявил главный конструктор организации Сергей Уржумцев.
В интервью РИА Новости Уржумцев уточнил, что автоматы производят в рамках проекта «Малыш».
«Сейчас они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм», - добавил он.
Уржумцев добавил, что вес разрабатываемого оружия будет примерно на один килограмм легче, чем у общевойскового автомата.