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«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны

Андрей Аркадьев
15:17 01.11.2019
Портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около 50 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Сорок три страны получили целый ряд образцов вооружения и военной техники из РФ только в текущем году. Об этом сообщает компания «Рособоронэкспорт», представляющая интересы оборонных предприятий на международном рынке.

Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия. По его словам, Российская Федерация постоянно укрепляет свои позиции на мировом рынке вооружений. Глава компании рассказал, что «Росборонэкспорт» подписал более 800 соглашений на будущие поставки.

«При этом портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около 50 миллиардов долларов, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперед», - приводит его слова пресс-служба компании.

Михеев перечислил виды вооружения и военной техники, которую «Рособоронэкспорт» предлагает иностранным заказчикам. В частности, предприятие продвигает Су-57Э - перспективный истребитель пятого поколения в экспортном исполнении. Кроме того, за рубежом проявляют интерес к экспортному варианту ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» - Ми-28НЭ, а также к военно-транспортному вертолету Ми-171Ш.

Он отметил, что в ряд стран осуществляется поставка автоматов Калашникова двухсотой серии (речь идет об АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204). Михеев добавил, что среди перечисленной продукции есть оружие, разработанное под патроны калибра стандарта НАТО.

Также он сообщил, что все компоненты российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» доставлены в Турцию. Комплексы перевезли с опережением срока, несмотря на санкции США.

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