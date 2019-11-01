МИД РФ: «Посейдон», «Кинжал» и «Буревестник» не подпадают под действие ДСНВ

Москва готова обсуждать с Вашингтоном соглашение по контролю за новыми типами вооружений, которые не подпадают под Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы считаем, что новые системы, технологии и вооружения можно обсуждать и нужно, но для этого нужны подходящие площадки», - сообщил в пятницу заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев на площадке клуба «Валдай», его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что «Посейдон», «Кинжал» и «Буревестник» невозможно включить в ДСНВ.

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в ДСНВ. Об этом он сообщил на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.

ДСНВ к настоящему моменту остается единственным действующим договором, ограничивающим вооружения, между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.