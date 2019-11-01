Почти 300 юнармейских отрядов созданы при предприятиях ОПК

Военно-патриотические мероприятия становятся все более интересными и увлекательными для молодежи. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в пятницу, 1 ноября, с докладом на тематическом селекторном совещании.

«Это и военно-спортивная игра «Победа», которая в этом году объединила более 138 тысяч мальчишек и девчонок, это летние лагеря, где в каникулы отдохнуло свыше 114 тысяч юнармейцев. Это и "Географический диктант", который несколько дней назад написало свыше сорока тысяч ребят, что в семь раз больше, чем в прошлом году», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что молодежное патриотическое движение «Юнармия» набирает силу при участии не только органов военного управления, но и предприятий ОПК, где уже действуют 297 юнармейских отрядов общей численностью более 13 тысяч человек. По словам министра, во многих регионах России «Юнармия» стала ведущим молодежным проектом.