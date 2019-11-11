Новейшее судно «Воевода» спущено на воду в Калининграде

На ПСЗ «Янтарь» спущено на воду головное судно проекта 23700 «Воевода», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. В сообщении говорится, что церемония прошла 8 ноября в присутствии заказчиков судна - Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации.

«Судно обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" - головное судно проекта 23700, разработанного в АО "Северное ПКБ". Контракт на постройку судна был заключен в декабре 2016 года, закладка состоялась в апреле 2017 года. После сдачи судна в 2020 году его эксплуатантом станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)», - говорится в сообщении.

© ОСК Головное судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

Судно было заложено 21 апреля 2017 года. Предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств.

© ОСК Головное судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

Судно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета одновременно.