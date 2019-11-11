Путин поручил расширить участие ОПК в нацпроектах

Российскую оборонную промышленность надо вовлекать в реализацию национальных проектов, считает президент РФ Владимир Путин.

На совещании с членами кабинета министров в Кремле речь шла о локализации производства техники и оборудования, выпуске в России высокотехнологичных товаров для нацпроектов. Глава государства поручил представить планы по расширению участия предприятий ОПК в нацпроектах.

«Прошу представить четкие, понятные, внятные предположения по расширению участия предприятий оборонки по реализации нацпроектов», - сказал Путин.

Президент также отметил, что на предприятиях ОПК созданы производственные мощности и подготовлены квалифицированные кадры, которые должны выпускать высокотехнологичное оборудование.

Путин объяснил, что расходы на безопасность и оборонку сокращены, поскольку основной пик работы по обновлению вооружения и военной техники уже пройден.