Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса созданы производственные мощности и подготовлены квалифицированные кадры, которые должны выпускать высокотехнологичное оборудование. Основной пик работы по обновлению вооружения и военной техники уже пройден, считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«У нас идет сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом. Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работы по обеспечению безопасности страны в связи с выходом и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, основной пик этой работы пройден», - сказал глава государства.

Несколькими днями ранее на церемонии представления офицеров и прокуроров в Кремле Путин сообщил, что Россия будет и дальше наращивать свой оборонный потенциал, но готова к разоружению.