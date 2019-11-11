В «Калашникове» рассказали о преимуществах АК-12 перед предшественниками

Новейший АК-12 стреляет на 20% кучнее и точнее предыдущих моделей автоматов Калашникова. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

В воскресенье, 10 ноября, исполнилось сто лет со дня рождения легендарного русского оружейника Михаила Калашникова. В честь знаменитого конструктора стрелкового оружия по всей стране прошли торжественные мероприятия.

«Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20% выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута», - цитирует РИА Новости Уржумцева.

В октябре АК-12 прошел новые испытания. Сотрудник группы компаний «Калашников» стрелял без остановки из автомата, опустошая одну обойму за другой. Через какое-то время он загорелся, однако окутанное дымом и объятое пламенем оружие продолжало работать. Стрелок выпустил 680 пуль, только после этого у АК-12 разорвался ствол.

По словам разработчиков, данный результат в три раза превосходил требования, предъявляемые Минобороны России. Аналогичный эксперимент проводился и с К-74, однако К-12 обошел предшественника примерно на 100 выстрелов.

АК-12 - автомат производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».