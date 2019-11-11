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Массу транспортника Ил-112 удалось снизить на тонну

Александр Пешков
11:53 11.11.2019
Снижения массы конструкции удалось добиться благодаря применению композиционных материалов, усовершенствованию систем и оборудования самолета.
Массу транспортника Ил-112 удалось снизить на тонну
© Фото: ПАО Ил

Массу транспортного самолета Ил-112В удалось снизить на одну тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ильюшина». 

«На самолете [Ил-112В] реализованы решения по оптимизации взлетной массы, что позволило снизить вес конструкции более чем на тонну. Этого удалось добиться за счет использования композиционных материалов, усовершенствования систем и оборудования самолета», - сказали в компании.

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что программа по снижению веса планера будет представлена Министерству обороны РФ в марте текущего года.

Проектирование самолета началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С. В. Ильюшина, ЭМЗ им. В. М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета. Первый полет Ил-112 состоялся 30 марта 2019 года.

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