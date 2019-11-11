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Судно «Николай Скосырев» прибыло на Северный флот для ходовых испытаний

Андрей Аркадьев
11:52 11.11.2019
МГС «Николай Скосырев» водоизмещением 1200 тонн построено по контракту с Министерством обороны на судостроительном заводе «Вымпел», входящем в группу компаний «Калашников».
Судно «Николай Скосырев» прибыло на Северный флот для ходовых испытаний
© Фото: Минобороны России

Новейшее малое гидрографическое судно проекта 19910 «Николай Скосырев», построенное на предприятии «Вымпел» в городе Рыбинске, прибыло на Северный флот для проведения заводских ходовых, а затем государственных  испытаний. Об этом было доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании по вопросам оснащения новыми судами гидрографической службы ВМФ.

После проведения всех этапов испытаний судно войдет в состав Северного флота, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту, капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

На совещании Главком ВМФ поручил начальникам профильных управлений Главного командования ВМФ держать на постоянном контроле вопросы выполнения Гособоронзаказа в сегменте строительства гидрографических судов и катеров для Военно-Морского Флота.

Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания отметил, что «наряду с многофункциональными большими гидрографическими катерами, которые поступают в состав ВМФ и способны выполнять большой круг задач в ближней морской зоне, Главное командование ВМФ уделяет внимание и вопросам оснащения Гидрографической службы ВМФ новыми гидрографическими судами проекта 19910, которые способны выполнять задачи на удалении более 3 000 миль от пунктов базирования».

«Это важный аспект нашей работы, учитывая активную деятельность по исследованию Мирового океана, которую ведет Военно-Морской Флот», - подчеркнул Главком ВМФ России.

МГС «Николай Скосырев» водоизмещением 1200 тонн построено по контракту с Министерством обороны на судостроительном заводе «Вымпел», входящем в группу компаний «Калашников». На данный момент это самое большое судно, построенное предприятием «Вымпел» за почти 90-летнюю историю.

26 июня судно было спущено на воду, на нем проведены швартовные испытания. В Мурманске судну предстоит пройти ходовые и государственные испытания, после чего оно будет передано заказчику.

В настоящее время судостроительный завод «Вымпел» ведет строительство второй единицы МГС проекта 19910 «Яков Лапушкин».

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