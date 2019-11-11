Второй полет опытного Ил-112В пройдет в 2020 году

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 совершит второй испытательный полет в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-сслужбу АК «Ильюшин».

В сообщении говорится, что испытания продолжатся после ввода в эксплуатацию всего аэродромного комплекса.

В данный момент на заводе-изготовителе самолета (ВАСО, Воронежское акционерное самолётостроительное общество), идет реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что самолет может принять участие в авиасалоне МАКС-2019, однако данное событие не состоялось.

Ил-112В относится к легкому классу военных транспортников и предназначен не только для транспортировки грузов, но и для доставки десанта.

Проектирование самолета началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С. В. Ильюшина, ЭМЗ им. В. М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета. Первый полет Ил-112 состоялся 30 марта 2019 года.

Подробнее о самолете читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».