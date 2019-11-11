Разработчик рассказал, почему автомат Калашникова лучше американского конкурента

Автоматы, созданные на базе американской винтовки AR, работают очень нестабильно при высокой температуре, в жарких странах оружие начинает «клинить», чего нельзя сказать о российских АК. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«После отстрела трех-четырех магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция не остынет», - приводит РИА Новости его слова.

В настоящее время во всех странах мира наиболее востребованы только две компоновки - АК и AR, добавил он.

В воскресенье, 10 ноября, исполнилось сто лет со дня рождения легендарного русского оружейника Михаила Калашникова. В честь знаменитого конструктора стрелкового оружия по всей стране прошли торжественные мероприятия.

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. В 1947 году был сконструирован 7,62-мм автомат Калашникова, спустя два года он был принят на вооружение СССР.

В 1970-х Калашниковым был разработан АК-74 - автомат под патрон 5,45х39 мм. Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы - примерно 600 выстрелов в минуту.

В конце 2018 года на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ был принят АК-12. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».