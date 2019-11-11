Винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (сокращенно СВЧ) заменит знаменитую винтовку Драгунова (СВД). В серийное производство она пойдет в ближайшие пару лет, основным заказчиком нового оружия выступает Министерство обороны РФ. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Он пояснил, что по прошествии десятилетий тактико-технические характеристики СВД, заложенные в винтовку, перестали удовлетворять современным требованиям, предъявляемым к стрелковому оружию.

«Такой винтовкой (СВЧ) интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась», - приводит РИА Новости слова конструктора.

Уржумцев добавил, что СВЧ придет на смену винтовке Драгунова во всех строевых частях.

Снайперская винтовка Чукавина впервые была презентована на выставке «Армия-2017». СВЧ изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров).

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) калибра 7,62-миллиметра разработана в 1958-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

Основное назначение СВД - увеличить дальность эффективного огня мотострелкового отделения до 600 м, обеспечить необходимую стрелковую поддержку (подавить огневую точку и т.п.). В отличие от абсолютного большинства снайперских винтовок мира, СВД комплектуется штык-ножом.