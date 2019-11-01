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Корвет «Гремящий»: Путин и Шойгу оценили готовность корабля

Максим Румянцев
Ирина Егорова
00:53 01.11.2019
Президент России заявил, что корвет проекта 20385 будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин 31 октября посетил судостроительный завод «Янтарь» в Калининградской области и поднялся на борт военного корабля «Гремящий». Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу они внимательно ознакомились с кораблем.

«Гремящий» нового поколения отличается своим оружием. Основой главного командного поста является новейшая мостиковая система, боевая управляющая система БИУС «Сигма». Организационно она состоит из командных пунктов боевых частей и боевых постов. Например, командных пунктов ракетно-артиллерийской боевой части, минно-торпедной боевой части, поста управления и наведения истребительной авиации, поста дальней и ближней воздушной обстановки, радиоэлектронной борьбы. Она включает автоматизированные рабочие места командира корабля. Благодаря БИУС возможно получить картографическую, воздушную, радиоэлектронную, подводную, навигационную морскую обстановку. Причем время на оценку и анализ ситуации значительно сокращается, что позволяет быстрее принять решение на применение оружия.

Особенностью данного мостика является возможность командира корабля пройти к иллюминаторам, что особенно важно на ходу при сложных условиях и в узких внутренних гаванях.

Второй особенностью является наличие пусковой установки «Калибр». Новейший комплекс высокоточного оружия «Калибр» - это восемь крылатых ракет с дальностью действия больше двух тысяч километров. «Калибр» является универсальным комплексом и располагает тремя видами ракет. Теперь появится еще один новый вид ракет – гиперзвуковые «Циркон». Их максимальная дальность пуска составит более 1000 км, а скорость полета к цели достигнет 9 махов (около 11.000 км/ч). 

Корабль предназначен для ведения боевых действий как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Преимущественно, в ближней морской зоне с эпизодическим выходом в дальнюю, а в мирное время и городскую зону.

Сейчас корабль завершает заводские ходовые испытания. Готовность корабля оценивается на 99 процентов. Андреевский флаг поднимут на «Гремящем» уже через месяц. Корвет войдет в состав Тихоокеанского флота и станет первым носителем «Калибров» в этом регионе.

«Гремящий» был построен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Его корпус выполнен из композитных материалов, с использованием технологий, гарантирующих ему минимальную заметность на радарах противника.

На вооружении кораблей этого проекта - 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвете может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

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