Опубликованы кадры испытаний новейших бронемашин «Тигр» и «Урал»

Опубликованы кадры испытаний новейшего бронированного автомобиля многоцелевого назначения «ВПК-Урал» и специальной бронированной машины «Тигр» в комплектации «Рейд». На видео, предоставленном в распоряжение «Звезды», видно, как оба автомобиля едут по бездорожью.

Военно-промышленная компания (ВПК) презентовала многофункциональный бронированный автомобиль на форуме «Армия-2019». Машина построена на основе серийного двухосного шасси автомобиля «Урал-53099» с колесной формулой 4×4. Бронированный автомобиль предназначен для перевозки личного состава и военных грузов.

© «Военно-промышленная компания»

Автомобиль весом 14,5 тонны рассчитан на 12 человек. Машина оснащена отечественным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 лошадиных сил. «ВПК-Урал» способен разгоняться до ста километров в час. Противоминная защита под днищем авто составляет шесть килограммов тротила.

«Тигр» в комплектации «Рейд» также был впервые представлен на «Армии-2019». У автомобиля пятидверный корпус, а сиденья расположены таким образом, что позволяют пассажирам при необходимости оперативно покинуть салон и приступить к выполнению необходимых задач.

© «Военно-промышленная компания»

Также машина получила дополнительную бойницу в лобовом стекле, комплект решеток на все окна. Машина оснащена современной светодиодной автооптикой, а также оборудована светодиодным инфракрасным прожектором.

«Тигр» в комплектации «Рейд» имеет съемный багажник, на крыше автомобиля находятся две канистры из нержавеющей стали для питьевой воды, инструментальный ящик, подножки и поручни вдоль бортов.