Ракета «Протон-М» с иностранными спутниками стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с иностранными спутниками стартовала с Байконура. Трансляция запуска ведется в социальных сетях Роскосмоса.

На «Протоне» установлен разгонный блок «Бриз-М». Вместе с двумя телекоммуникационными спутниками он отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Отделение Eutelsat 5 West B ожидается в четверг в 4 часа 54 минуты по московскому времени, а американского аппарата - в 5 часов 12 минут по Москве.

Eutelsat 5 West B (E5WB), предназначенный для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире, заменит на околоземной орбите аналогичный аппарат под литерой А.

MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - аппарат для продления срока эксплуатации спутников.