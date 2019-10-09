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Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21

Андрей Аркадьев
12:24 09.10.2019
«ОДК - Пермские моторы» поставит корпорации «Иркут» пять двигателей ПД-14 для летных испытаний в составе перспективного среднемагистрального самолета МС-21.
Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21
© Фото: «ОДК-Пермские моторы»

Корпорация «Иркут» получит пять двигателей ПД-14 для летных испытаний, которые начнутся в следующем году. В скором времени силовые установки появятся на самолетах среднемагистрального класса МС-21.

Два ПД-14 уже изготовили, они будут проходить испытания на территории самолетостроительного предприятия. Еще два двигателя сделают до конца 2019 года и передадут «Иркуту». Пятый ПД-14 собран как резервный, сообщается на сайте компании «ОДК - Пермские моторы».

«Начался один из самых важных этапов жизни ПД-14: скоро ему предстоит встать на крыло российского лайнера», - сообщил управляющий директор АО «ОДК - Пермские моторы», председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Попов.

Он пояснил, что после создания силовой установки ее ввели в эксплуатацию, необходимо было организовать техподдержку и послепродажное обслуживание. Перед испытанием двигатель отправят в цех окончательной сборки, где его установят под крыло лайнера.

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены Pratt&Whitney.

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