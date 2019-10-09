Госкомиссия дала добро на пуск «Протона-М» с зарубежными спутниками с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М», запуск которой запланирован на 9 октября на 13 часов 17 минут по московскому времени, готова старту.

С таким заявлением выступили в госкомиссии, сообщили в корпорации «Роскосмос». Ракету-носитель, которая выведет на орбиту Земли европейский спутник Eutelsat 5 West B и американский аппарат MEV-1, запустят с площадки № 200 космодрома Байконур.

На «Протоне» установлен разгонный блок «Бриз-М». Вместе с двумя телекоммуникационными спутниками он отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Отделение Eutelsat 5 West B ожидается в четверг в 4 часа 54 минуты по московскому времени, а американского аппарата - в 5 часов 12 минут по Москве.

Eutelsat 5 West B (E5WB), предназначенный для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире, заменит на околоземной орбите аналогичный аппарат под литерой А.

MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - аппарат для продления срока эксплуатации спутников.