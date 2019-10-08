Шойгу: вспомогательный флот ВМФ РФ получит более 170 судов

До 2027 года вспомогательный флот получит 176 судов. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года на флот поступит 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в гособоронзаказ на следующий год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство трех дноуглубительных судов и пяти средних танкеров.

Шойгу отметил, что в связи с интенсивным обновлением корабельного состава ВМФ этот вопрос сохраняет свою актуальность. В этом направлении ведется активная работа. В октябре Военно-Морской Флот получит четыре судна вспомогательного флота.