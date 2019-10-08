Шойгу: заводские летные испытания нового воздушного танкера завершатся в мае

Летные испытания перспективного воздушного танкера Ил-78МД-90А начнутся в мае следующего года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

«На сегодняшний день завершается доработка опытного образца Ил-76МД-90А до полного соответствия тактико-техническому заданию. В октябре продолжатся его испытания. В мае 2020 года планируется закончить заводские летные испытания перспективного самолета-заправщика»,- сказал Шойгу.

Также в ходе совещания министр анонсировал продолжение испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в первом квартале следующего года.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» генеральный директор АО НПП «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что испытания системы дозаправки для новейшего заправщика Ил-78М-90А завершатся в 2019 году.

По его словам, на существующих системах дозаправки темп перекачки топлива составляет 2200-2300 литров в минуту, на новой системе этот показатель составил 2500-2600 литров.

В конце сентября сообщалось, что модернизированный воздушный танкер Ил-78-2 совершил первый полет.