Шойгу: испытания транспортника Ил-112В продолжатся в следующем году

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В продолжит программу летных испытаний в первом квартале следующего года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

«Что касается легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который придет на смену Ан-26. Сейчас его опытный образец находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы. Летные испытания возобновятся в первом квартале будущего года», - сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Первый полет машина совершила в апреле текущего года.

В интервью телеканалу «Звезда» генеральный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов заявил, что конструкторы доложили заказчику о мероприятиях по снижению веса. Предполагалось, что самолет будет представлен на авиасалоне МАКС-2019, однако позже это решение было отменено.

Также в ходе селекторного совещания министр обороны РФ анонсировал завершение летных заводских испытаний воздушного танкера на базе транспортного самолета Ил-76МД-90А в следующем году.