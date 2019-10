Шойгу заявил, что санкции не повлияют на создание независимой системы вооружения Андрей Аркадьев Россия продолжит создание технологически независимой системы вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

© Фото: Ministry of Defence of the Russi,Twitter.com, globallookpress