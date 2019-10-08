Шойгу заявил, что санкции не повлияют на создание независимой системы вооружения

Экономические санкции Запада в адрес Москвы не повлияют на развитие российского оборонно-промышленного комплекса и создание в нашей стране независимой системы вооружения. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Останутся западные экономические санкции или нет - в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения», - отметил глава военного ведомства.

Шойгу также заявил, что за прошедшие месяцы российская армия получила более 2,3 тысячи единиц модернизированной военной техники, уточнив, что к концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%.