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Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год

Александр Пешков
12:18 08.10.2019
На перевооружение армии и флота в текущем году выделено 1,5 трлн рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысячи единиц модернизированной военной техники. Об этом сообщил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения.

По словам министра, более 70% из 1,5 триллиона рублей, выделенных в 2019 году на перевооружение армии и флота, направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.

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