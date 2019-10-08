Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год

За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысячи единиц модернизированной военной техники. Об этом сообщил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения.

По словам министра, более 70% из 1,5 триллиона рублей, выделенных в 2019 году на перевооружение армии и флота, направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.