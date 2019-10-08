Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год
На перевооружение армии и флота в текущем году выделено 1,5 трлн рублей.
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За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысячи единиц модернизированной военной техники. Об этом сообщил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
«К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», - сказал Шойгу.
Он также отметил, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения.
По словам министра, более 70% из 1,5 триллиона рублей, выделенных в 2019 году на перевооружение армии и флота, направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.